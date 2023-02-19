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НовостиЗдоровье19 февраля 2023 11:23

В Ярославской области 19 февраля коронавирусом заболел 81 человек

От ковида никто не умер
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области 19 февраля коронавирусом заболел 81 человек

В Ярославской области 19 февраля коронавирусом заболел 81 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области 19 февраля коронавирусом заразился 81 человек. За весь период пандемии ковидом заболели 191 586 человек. Вылечились за прошедший день от COVID-19 только 11 пациентов. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

За минувшие сутки от ковида никто не умер. Первая смерть от COVID-19 за последние две недели была зафиксирована 17 февраля. С начала существования коронавируса, в регионе от него умер 2 891 человек.

Госпитализировали со вчерашнего дня 11 местных жителей.