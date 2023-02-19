В Ярославской области на трассе М-8 перевернулась фура Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 18 февраля, примерно в 13 часов на трассе М-8 произошло ДТП. На 16 километре окружной дороги Переславля-Залесского перевернулась огромная фура «Ман». Происшествие случилось на повороте к деревне Соловеново.

К счастью, пострадавших нет.

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 5 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.