В Рыбинске проверяют малые мосты для подготовки к ремонтам Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинке проверяют мосты для определения их технического состояния, а также для того, чтобы выяснить – можно ими пользоваться или нет. В планах департамента ЖКХ выполнить в этом году проектно-сметную документацию на ремонт мостов, находящихся в предаварийном состоянии. Всего в Рыбинске, включая Волжский, 20 мостов.

— С 1995 по 2005 год их регулярно обследовали, но ни разу не ремонтировали несущие конструкции. Сейчас мы видим необходимость привести в порядок мосты, техническое состояние которых вызывает нарекания у специалистов, — пояснил первый заместитель главы города – директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Иван Дубин.

После проверки будет составлен список мостов, на которые надо обратить особое внимание.