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НовостиОбщество18 февраля 2023 14:48

В Рыбинске к 22 июня установят памятник детям войны

Его стоимость – 4,5 миллиона рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске к 22 июня установят памятник детям войны

В Рыбинске к 22 июня установят памятник детям войны

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в этом году к 22 июня установят памятник детям войны. Он будет посвящен местным жителям, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Таких в городе – более шести тысяч.

- Ранее был представлен проект памятника и постамента. Он будет доработан и согласован на градостроительном совете. Затем модель выполнят в полный рост с учетом всех замечаний, - пояснил заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

Поставить бронзовый памятник планируют на Аллее Славы. Его стоимость вместе с установкой – 4,5 миллиона рублей.