В Ярославской области 18 февраля коронавирусом заболели 83 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области 18 февраля коронавирусом заразились 83 человека. За весь период пандемии ковидом заболели 191 505 человек. Вылечились за прошедший день от COVID-19 гораздо меньше пациентов – всего 14. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

За минувшие сутки от ковида никто не умер. Первая смерть от COVID-19 за последние две недели была зафиксирована вчера, 17 февраля. С начала существования коронавируса, в регионе от него умер 2 891 человек.

Госпитализировали со вчерашнего дня 14 местных жителей.