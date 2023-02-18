В Тутаевском районе после ремонта открыли Павловский Дом культуры. ФОТО: администрация Тутаевского района

В Тутаевском районе после ремонта открыли Павловский Дом культуры. На все необходимые работы было потрачено больше 12 миллионов рублей. Почти полвека это здание не обновляли – деревянные полы прогнили, а стены осыпались. И вот теперь в порядок привели внешнюю и внутреннюю отделку здания, а также крышу. Закуплена новая мебель, звуковое и световое оборудование.

– Дом культуры в деревне Павловское Тутаевского района считается одним из самых крупных среди сельских клубов. Здесь просторный концертный зал – на 100 человек. В секциях и кружках ДК занимаются дети из девяти ближайших деревень и даже приезжают из Тутаева, – пояснила заместитель директора департамента культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

В Доме культуры занимаются 137 человек, мероприятие творческих коллективов посещают более четырех тысяч местных жителей.