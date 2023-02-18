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НовостиОбщество18 февраля 2023 8:32

Масленичный огонь зажгли в ярославской резиденции государыни Масленицы

Эта традиция существует в городе с 2018 года
Анастасия ГОЛУБЕВА
Масленичный огонь зажгли в ярославской резиденции государыни Масленицы

Масленичный огонь зажгли в ярославской резиденции государыни Масленицы

Фото: Правительство Ярославской области

Масленичный огонь вчера, 17 февраля, зажгли в ярославской резиденции государыни Масленицы. Эта традиция существует в городе с 2018 года и открывает масленичную неделю. Фонарь с этим огнем будет стоять в притворе русской печи в резиденции до Прощеного воскресенья.

– Сегодня мы зажигаем фонарь не только как символ обновления перед наступлением весны. Это прежде всего символ любви, света, тепла домашнего очага, символ единения и надежды. Он призван согреть каждый дом, каждого человека, – отметил генеральный директор ООО «Резиденция государыни Главной Масленицы страны» Александр Седухин.