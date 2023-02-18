В Ярославской области пройдет фестиваль профессиональных театров Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле и Рыбинске пройдет восьмой областной фестиваль профессиональных театров. Он стартует завтра, 18 февраля. В мероприятии примут участие все театры области: театр драмы имени Федора Волкова, ТЮЗ имени В.С. Розова, камерный театр, Ярославский театр кукол, Рыбинский драматический театр, Рыбинский театр кукол, театр-студия «Ежики» и учебный театр Ярославского государственного театрального института.

- Жюри будет оценивать постановки в номинациях «Лучшая работа режиссера в драматическом театре», «Лучшая работа режиссера в театре кукол», «Лучшая мужская роль в драматическом театре», «Лучшая женская роль в драматическом театре», «Лучшая роль второго плана в драматическом театре», «Театральный дебют» и «Легенда сцены», - рассказали в правительстве Ярославской области.

Во время фестиваля состоятся встречи с актерами и мастер-классы. Завершится фестиваль в Международный день театра, 27 марта, большим театральным капустником.