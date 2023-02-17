В Ярославской области 17 февраля коронавирусом заболели 78 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области 17 февраля коронавирусом заразились 78 человек. Вылечились от COVID-19 гораздо меньше пациентов – всего 10. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

За минувшие сутки от ковида умер один человек. До этого оперштаб сообщал об умерших от COVID-19 почти две недели назад – 4 февраля.

Госпитализировали со вчерашнего дня 15 местных жителей.

В России за минувшие сутки зафиксировали 15 359 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 38 россиян.