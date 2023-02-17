В Ярославской области определили перевозчиков по 70 автобусным маршрутам Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области определили восемь перевозчиков по 70 автобусных маршрутам.

По маршрутам №102, 102а, 108, 124к, 125, 145, 123 контракт будет заключаться с ярославской компанией ООО «Драйв», по маршрутам №107, 112, 132 – с ярославской компанией ООО «ЯрБУС», по маршрутам №17, 19к, 22, 58 – с московской компанией ООО «СтарТранс». По пяти лотам идет работа комиссии, которая уже завершилась по маршрутам №21т и 59: победителем стала ярославская компания ООО «ЯТК-2».

- При отсутствии несоответствий в документах, представленных победителями данных аукционов, ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» заключит с ними государственные контракты и будет контролировать их выполнение, - сообщили в правительстве региона.