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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 12:37

Ярославца, стрелявшего из окна многоэтажки, поместили в специализированное медучреждение

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
Сейчас ярославец находится медицинском спецучреждении.

Сейчас ярославец находится медицинском спецучреждении.

Фото: УМВД по Ярославской области

В отношении 58-летнего ярославца, который утром 17 февраля начал палить из охотничьего ружья из окна своей квартиры, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Но с сотрудниками правоохранительных органов он встретится еще не скоро. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь в специализированном учреждении.

- Пострадавших нет. Полицейскими изъято зарегистрированное охотничье оружие, патроны и гильзы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас он говорит слова благодарности сотрудникам спецназа, а вчера им пришлось штурмом брать квартиру ярославца. На месте работали и росгвардейцы, и спецназ МВД. Когда правоохранители ворвались в жилье стрелявшего, оно все было затоплено горячей водой.