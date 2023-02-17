На Даманском острове в Ярославле открылась выставка масленичных кукол

Масленичных кукол можно увидеть на Даманском острове. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в парке на острове Даманский отрылась выставка масленичных кукол. В этом году она проводится уже в двенадцатый раз.

В управление культуры города поступило 160 заявок: 150 – из Ярославля и 10 – из Ярославской области. Самыми активными участниками стали малыши из детских садов, школьники и воспитанники школ искусств и домов культуры.

Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от пола, возраста, места проживания и социального положения. Заявиться могут и индивидуальные авторы, и авторские коллективы: семейные, трудовые, школьные, студенческие и смешанные. Количество работ, представляемых участниками на конкурс, не ограничено.

Итоги подведут 27 февраля. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и призами.

О гуляниях на Масленицу который в этом году пройдут не в таком широком формате, как обычно, можно прочитать здесь.