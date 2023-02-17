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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 10:28

Ярославцы встали в пробку из-за аварии на мосту

Яндекс.Карты оценивает пробку в 7 баллов
Полина Вачнадзе
На мосту в Ярославле столкнулись два большегруза и "Газель". ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На мосту в Ярославле столкнулись два большегруза и "Газель". ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На Юбилейном мосту в Ярославле сегодня, 17 февраля, практически полностью парализовало движение. Пробка образовалась из-за ДТП: столкнулись две фуры и «Газель». Одна из машин полностью перекрыла полосу.

- Пробка из города в сторону Заволги. Стоят уже от поворота на Добрынинский, - пишет очевидец в группе «Жесть Ярославль».

Яндекс.Карты на данный момент оценивает пробки в Ярославле в 7 баллов. Также сервис показывает аварию на Октябрьском мосту. Из-за нее заторы образовались на Октябрьской площади, улицах Победы, Республиканской и Советской.