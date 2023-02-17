В Ярославской области простятся с Ильей Щукиным, Дмитрием Сергуниным и Алексеем Михаревым, погибшими на СВО

Церемонии прощания с погибшими пройдут в Рыбинске, Брейтово и поселке Петровское Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске Ярославской области сегодня, 17 февраля, прощаются с Ильей Щукиным. Службу он проходил радиотелефонистом отделения связи мотострелкового взводы, а в мирной жизни был хорошо известным в городе кузнецом-ковалем.

- Его очень многие знают, добрейший компанейский был человек с открытой душой. 27 января спасал раненых ребят, но прилетел снаряд, - пишут об Илье его знакомые.

В субботу, 18 февраля, в поселке Петровское Ростовского района похоронят Дмитрия Сергунина – заместителя командира минометного взвода мотострелкового батальона.

- Дмитрий ушел на спецоперацию добровольцем. Свой долг он исполнил с честью и достоинством, - сообщили в администрации сельского поселения.

Церемония прощания пройдет в храме Петра и Павла, начало – в 12:00.

В 11:30 в Доме культуры Брейтово начнется гражданская панихида по командиру мотострелковой роты Алексею Михареву, в 13:00 – отпевание в храме Рождества Иоанна Предтечи, а в 14:00 капитана похоронят на брейтовском кладбище.

- Светлая память жизнерадостному, задорному, любопытному мальчишке, Лешеньке, с пытливым взглядом, скромному, пылкому юноше, Алеше, с огромной жаждой жизни, молодому мужчине в полном расцвете сил, воину-герою, отцу-командиру. Вечная добрая память и Царствия небесного. Искренние соболезнования родным и близким. Низкий поклон родителям за сына, - пишут в соцсетях соболезнования.