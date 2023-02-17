У ярославца конфисковали автомобиль за вождение в пьяном виде

В Ярославле у водителя, который дважды сел за руль пьяным, конфисковали автомобиль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле у водителя, который дважды сел за руль пьяным, конфисковали автомобиль. Если приговор не будет обжалован и вступит в законную силу, «Мицубиши» ярославца станет собственностью государства.

Кроме того, суд приговорил водителя к 250 часам обязательных работ и лишил его права два года занимать любые должности, связанные с управлением транспортом.

- Полиция предупреждает об ужесточении законодательства в части повторного нарушения ПДД, вождения в нетрезвом виде и вождения без водительских прав. Теперь согласно Уголовному кодексу водитель-нарушитель может навсегда лишиться своего транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.