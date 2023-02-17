Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 8:19

В Ярославле в районе площади Волкова запретят проезд автомобилей

Ограничения введут 20 февраля на полтора часа
Полина Вачнадзе
В Ярославле 20 февраля будет закрыт проезд автомобилей на участке площади Волкова.

В Ярославле 20 февраля будет закрыт проезд автомобилей на участке площади Волкова.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 20 февраля будет закрыт проезд автомобилей на участке площади Волкова от улицы Первомайской до улицы Ушинского. Ограничения введут на полтора часа: с 11:30 до 13:00.

В это время здесь будет проходить презентация «Театрального троллейбуса» - совместного проекта Волковского театра и «Яргорэлектротранса». Необычный транспорт будет работать на маршруте №1. По пути следования пассажиры смогут узнать о достопримечательностях Ярославля - рассказывать об интересных фактах будут актеры Первого русского. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.