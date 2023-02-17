В Ярославле на пешеходном переходе сбили мальчика

В Ярославле на "зебре" сбили подростка. Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле на улице Закгейма вчера, 16 февраля, автомобиль наехал на 14-летнего подростка. За рулем «Киа» находился 60-летний мужчина, он не заметил мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В Ярославле утром 16 февраля загорелся автобус. Подробности читайте здесь.