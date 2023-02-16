«Ростелеком» построил оптику еще в 124 селах и деревнях

В Ярославской области масштабное строительство сетей по технологии GPON продолжается. Фото: ПАО «Ростелеком»

За прошлый год компания построила сети GPON1 для жителей почти 20 тысяч домохозяйств в 124 населенных пунктах Ярославской области. Причем в 98 из них ранее интернета не было вообще.

- В 2019 году мы начали масштабное строительство сетей по технологии GPON в районах Ярославской области. За три года число населенных пунктов, где можно подключить интернет провайдера по оптике, достигло 225, - пояснил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Добавим, что в целом же оптика провайдера доступна сегодня более чем 70 тысячам семей Ярославской области.