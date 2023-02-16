В Рыбинске 20 февраля огласят приговор по делу о контрабанде военной техники

В Рыбинске огласят приговор по делу о контрабанде военной техники. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Рыбинском городском суде прошли прения по делу о контрабанде военной техники. Экс-директор завода «Вымпел» Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через граница двух десантных катеров. По версии следствия, патрульные катера пытались переправить за рубеж под видом прогулочных.

- Гособвинение просит назначить Белкову наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого и вынесении оправдательного приговора, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Оглашение приговора состоится в понедельник, 20 февраля.