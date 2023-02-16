В Ярославле и Ярославском районе определили семь перевозчиков на 54 автобусных маршрута

Определены семь перевозчиков, которые с апреля будут работать на автобусных маршрутах Ярославля и Ярославского района. Фото: Правительство Ярославской области

Определены еще перевозчики, которые с апреля будут работать на автобусных маршрутах Ярославля и Ярославского района.

Известно, что на маршруты №№119 и 157К выйдет ярославская компания ООО «ЯрБУС». На маршрутах №№70, 77, 65, 67 будет работать также ярославская фирма ООО «ЯТК-2».

Перевозкой пассажиров на автобусах №№26, 68, 53, 178, 124, 154 и 154К займется ООО «Транспорт Ярославии» с ярославским участием. А на автобусах №№2к, 4а, 11, 28, 176, 183, 191, 140, 140к, 157, 160, 129, 138, 162, 110, 117, 121а, 131, 156, 139, 139п, 139а будет работать питерский перевозчик – ООО «Первая пассажирская компания».

- Контракты будут заключены на семь лет. Перевозки по маршрутам продолжатся на основе регулируемых тарифов, при этом сохранятся все положенные законом льготы. Также в разработке находится система удобного тарифного меню, - сказал директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев.

На данный момент определены семь перевозчиков по 54 автобусным маршрутам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Пятерки в Ярославле требуют сохранить автобус №44

С 15 апреля его собираются упразднить в рамках транспортной реформы (подробнее)