В выходные в Ярославле выпадет 20% февральской нормы снега

В Ярославле и Ярославской области начнутся снегопады. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле и Ярославской области начнутся снегопады, сообщили синоптики Центра «Фобос».

- В субботу небо затянут облака, а на пик снегопад выйдет в воскресенье: выпадет около 20% февральской нормы снега, - уточнили в Центре.

Погода изменится из-за очередного циклона, он принесет с собой не только метели, но и потепление. Кроме того, ожидается снижение атмосферного давления.

В субботу, 18 февраля, в Ярославле и днем, и ночью ожидается -3..-5. В воскресенье на фоне пониженного давления будет переменная облачность, снег и туман. Ночью -8..-10, днем -6..-8. Ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.