Улице Рыбинска присвоили имя погибшего на СВО Героя России Алексея Катериничева

Улица соединит проспект Ленина и улицу Димитрова в Рыбинске. Фото: Администрация Рыбинска

Одна из улиц Рыбинска будет носить имя уроженца города, Героя России Алексея Катериничева, погибшего 30 сентября прошлого года во время ракетного удара ВСУ по Херсонской области. За месяц до гибели Алексей Катериничев был назначен в регион первым заместителем главы администрации по вопросам безопасности.

Улица, которая будет носить имя Катериничева, находится недалеко от его родного дома. Она соединит проспект Ленина и улицу Димитрова.

Алексей Катериничев родился 30 июля 1974 года в Рыбинске Ярославской области. В 1991 году закончил Уссурийское суворовское военное училище, в 2004-м - Пограничную академию ФСБ России. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране государственной границы»». На протяжении 20 лет Алексей Катериничев работал в ФС РФ, принимал участие в более 20 контртеррористических операциях.

Звание Героя России ему было присвоено 1 октября 2022 года посмертно.