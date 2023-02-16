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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:45

В Ярославле бывший силовик задержан за торговлю персональными данными

Ликвидирован канал утечки информации оператора сотовый связи
Полина Вачнадзе
Сотрудники УФСБ задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов

Сотрудники УФСБ задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле сотрудники УФСБ задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов, который незаконно получил доступ к охраняемой законом информации. А потом под видом частного детектива пытался эту информацию продать клиенту с сайта объявлений.

- Он вступил в сговор с сотрудником одного из операторов сотовой связи, который, используя свое служебное положение, скопировал данные и через мессенджер передал их подозреваемому, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

В отношении экс-силовика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.