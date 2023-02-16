В Ярославле бывший силовик задержан за торговлю персональными данными

Сотрудники УФСБ задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле сотрудники УФСБ задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов, который незаконно получил доступ к охраняемой законом информации. А потом под видом частного детектива пытался эту информацию продать клиенту с сайта объявлений.

- Он вступил в сговор с сотрудником одного из операторов сотовой связи, который, используя свое служебное положение, скопировал данные и через мессенджер передал их подозреваемому, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

В отношении экс-силовика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.