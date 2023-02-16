В Ярославле скончался председатель областного общества инвалидов Александр Фролов

Александр Фролов награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. ФОТО: группа "Ярославская Городская-Организация-Яоо-Вои"

Вчера, 15 февраля на 65-м году жизни скончался председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Александр Фролов. Эту организацию он возглавлял с 1995 года. Также Александр Юрьевич являлся членом Координационного совета по делам инвалидов при губернаторе региона и членом Общественной палаты 5-го созыва.

- Мы все знали его как человека незаурядного, умного и энергичного, бесконечно преданного выбранному делу и служению людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. В этот траурный день Ярославская городская местная организация ЯОО ВОИ выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Юрьевича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашей области и нашего города, - пишут его коллеги.

Александр Фролов награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, грамотами губернатора области.