Мужчина из Марий Эл переодевался в женскую одежду и обворовывал бабушек в Ярославле

В Ярославле полицейские искали женщину-аферистку, а нашли мужчину-мошенника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле полицейские искали женщину-преступницу, а нашли изобретательного мужчину-мошенника. Уроженец Республика Марий Эл приехал в Ярославль и здесь под видом социальной работницы обворовывал пожилых женщин.

В правоохранительные органы обратилась 88-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней на улице подошла женщина, представилась соцработником и рассказала о якобы недавно проведенной денежной реформе. Бабушка привела незнакомку к себе в квартиру и та, перерыв все вещи старушки, нашла ее сбережения. Заменив настоящие купюры на билеты банка приколов, мошенница (или все же мошенник) ретировалась. Только после ее ухода пенсионерка внимательно рассмотрела банкноты и поняла, что осталась без 330 тысяч рублей.

- Полицейские, устанавливая личность социальной работницы, были сильно удивлены. Ведь под обликом подозреваемой женщины оказался мужчина родом из Республики Марий Эл 1987 года рождения. Выяснилось, что он переоделся в женскую одежду и использовал парик, когда совершал преступление, - сообщили в МВД России.

Во время обыска в съемной квартире задержанного нашли и парики, и женскую одежду, в которую мужчина переодевался, когда шел на дела. Как оказалось, пострадала от его действий не одна пенсионерка. Еще две женщины 89 и 86 лет сами передали в руки афериста более 770 тысяч рублей.

Также выяснилось, что в махинациях уроженец Марий Эл участвовал не один – ему помогала 35-летняя землячка. Подельница тоже задержана.

- В отношении подозреваемого возбуждено три уголовных дела по статьям «Кража» и «Мошенничество» и «Открытое хищение чужого имущества». Женщина стала фигурантом двух дел о мошенничестве, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подельники заключены под стражу.