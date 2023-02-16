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НовостиОбщество16 февраля 2023 6:25

В Ярославле вернут деньги, исчезнувшие со школьных карт «Ладошки»

Рассказываем, что для этого нужно сделать родителям учеников
Полина Вачнадзе
С "Ладошек" в Ярославле исчезли 10 миллионов рублей.

С "Ладошек" в Ярославле исчезли 10 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После смены поставщиков питания в школах Ярославля у родителей учеников возникли проблемы с выводом средств с карт «Ладошки». Мэр города Артем Молчанов пообещал, что все деньги вернут. По подсчетам прокуратуры, которая начала проверку, с личных счетов системы оплаты питания исчезло около 10 миллионов рублей.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», в школах, где поставщиком завтраков и обедов остался «Комбинат социального питания», неиспользованные деньги с карт вернут автоматически. Остальным необходимо написать заявление и указать в нем данные ученика и реквизиты счета. Вопросы по возврату средств на «Ладошки» принимают по телефону 67-41-41.