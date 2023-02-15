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НовостиОбщество15 февраля 2023 15:00

Рыбинцы бесплатно могут сдать старые автомобильные покрышки

Это можно сделать еженедельно по четвергам
Анастасия ГОЛУБЕВА
Рыбинцы бесплатно могут сдать старые автомобильные покрышки

Рыбинцы бесплатно могут сдать старые автомобильные покрышки

Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинцы бесплатно могут сдать старые автомобильные покрышки. Их принимают еженедельно по четвергам на площадке муниципального предприятия «АТП» по адресу: улица Софийская, 76. Для жителей города услуга бесплатная.

- Покрышки, которые управляющие компании соберут со своих территорий обслуживания, с контейнерных площадок также примут для хранения и переработки бесплатно. Для организаций, оказывающих услуги шиномонтажа, услуга остается платной, - рассказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Шины принимаются от любого транспорта – от велосипеда до грузовика. По мере накопления, покрышки будет забирать организация, которая занимается их утилизацией.