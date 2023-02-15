В Ярославле начался ремонт трамвайных переездов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался ремонт трамвайных переездов. Один из них, на пересечении улиц Блюхера и Урицкого, уже отремонтировали в ночь на 15 февраля. Обычно, подобные работы занимают два дня, их проводят в ночное время для того, чтобы не создавать пробки.

— Сейчас поставлена задача максимально оперативно выровнять переезды, которые расположены на основных магистралях и на состояние которых поступают жалобы от жителей города. В настоящий момент наибольшее количество жалоб поступает на техническое состояние переездов, расположенных на пересечении Ленинградского проспекта проспекта и Промышленного шоссе, улиц Блюхера и Урицкого. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием переездов АО «ЯрГЭТ» запланированы оперативные ремонтные работы на данных переездах, — пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

В этом году в весенне-летний период отремонтируют восемь трамвайных переездов. Капитальные работы проведут на шести из них, на двух - запланирован ямочный ремонт.