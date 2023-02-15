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НовостиОбщество15 февраля 2023 13:24

Генпрокуратура проверит цены на форменную одежду, произведенную на ярославском предприятии

Производство военной одежды открыл сын бывшего председателя правительства Ярославской области
Полина Вачнадзе
Сейчас сайт не работает. Скриншот с сайта "Гарда"

Сейчас сайт не работает. Скриншот с сайта "Гарда"

Депутат Государственной думы Евгений Попов направил обращение в Генеральную прокуратуру. Он просит проверить предприятие по пошиву форменной одежды, которое открыл в Гаврилов-Ямском районе Артем Степаненко – сын бывшего председателя ярославского правительства Дмитрия Степаненко.

- Получил несколько обращений от граждан на тему скандальной компании «Гарда», военного обмундирования, космических цен, возможных государственных контрактов и т.д. Направил депутатский запрос Генеральному прокурору с просьбой проверить возможные нарушения, законность ценообразования и заключенных госконтрактов (если они есть). По опыту, Генпрокуратура реагирует быстро и по делу. Так что ждем, - написал в своем Telegram-канале депутат.

Скандал разгорелся после того, как стали известны цены на товары, произведенные предприятием. Например, стоимость зимних костюмов варьировалась от 130 до 200 тысяч рублей. Сейчас сайт не работает – на главной странице указано, что он находится в разработке.