В Ярославской области полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить водителя-лихача

Водитель иномарки пытался скрыться от полицейских. Скриншот с видео

В Ярославской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, но сначала за ним пришлось погоняться.

Ночью у деревни Чурилково полицейские пытались остановить иномарку, но мужчина, сидевший за рулем, наоборот увеличил скорость и попытался скрыться. Включив мигалки и звуковые сигналы, инспекторы начали преследование. Через громкоговоритель они требовали остановиться.

- Но автомобилист продолжал попытки уйти от погони, при этом грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Тогда полицейским пришлось достать табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух не помог, а вот стрельба по колесам дала результат. Водитель затормозил. На месте провели его освидетельствование – прибор показал результат в 0,86 мг/л.

- В отношении мужчины составили семь протоколов. Лихача отстранили от управления, а машину поместили на спецстоянку, - уточнили в полиции.