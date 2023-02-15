Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье15 февраля 2023 11:25

В Ярославской области 15 февраля коронавирусом заболели 69 человек

Вылечились 12 ярославцев
Полина Вачнадзе
В Ярославской области 69 человек заболели коронавирусом за сутки.

В Ярославской области 69 человек заболели коронавирусом за сутки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области 15 февраля коронавирусом заразились 69 человек. Вылечились от COVID-19 гораздо меньше пациентов – всего 12. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Новых смертей от вируса в регионе не зарегистрировано. Последний раз оперштаб сообщал об умерших от COVID-19 почти две недели назад – 4 февраля. В этот день от коронавируса скончались два ярославца.

В России за минувшие сутки зафиксировали 13 436 новых случаев заражения COVID-19 – на 3 610 случаев больше, чем днем ранее. 36 россиян умерли.