В последний день Масленицы в Ярославле ограничат проезд машин

В Ярославле на Масленицу ограничат проезд машин в районе улицы Подзеленье.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ярославле 26 февраля, в последний день Масленичных гуляний, введут ограничения на улице Подзеленье.
С 19:00 25 февраля до окончания всех мероприятий 26 февраля здесь будет запрещена стоянка и остановка автомобилей. А с 8 утра до 20:00 воскресенья на улице Подзеленье введут ограничение введут запрет на проезд машин.
- Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, - обратились в мэрии города к ярославцам.
Масленичные гуляния, правда, не в таком широком формате как обычно, пройдут с 20 по 26 февраля. Программу первых дней праздника можно узнать здесь.
Ограничения будут действовать с 25 февраля.
Фото: Мэрия Ярославля