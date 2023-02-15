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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:37

В последний день Масленицы в Ярославле ограничат проезд машин

Ограничения введут в районе улицы Подзеленье
Полина Вачнадзе
В Ярославле на Масленицу ограничат проезд машин в районе улицы Подзеленье.

В Ярославле на Масленицу ограничат проезд машин в районе улицы Подзеленье.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле 26 февраля, в последний день Масленичных гуляний, введут ограничения на улице Подзеленье.

С 19:00 25 февраля до окончания всех мероприятий 26 февраля здесь будет запрещена стоянка и остановка автомобилей. А с 8 утра до 20:00 воскресенья на улице Подзеленье введут ограничение введут запрет на проезд машин.

- Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, - обратились в мэрии города к ярославцам.

Масленичные гуляния, правда, не в таком широком формате как обычно, пройдут с 20 по 26 февраля. Программу первых дней праздника можно узнать здесь.

Ограничения будут действовать с 25 февраля.

Ограничения будут действовать с 25 февраля.

Фото: Мэрия Ярославля