В Ярославле изменятся схемы движения межмуниципальных автобусов

Стало известно, под какими номерами и по каким маршрутам будут ездить межмуниципальные автобусы.
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославле и Ярославском районе в апреле начнется первый этап модернизации системы общественного транспорта. Об изменениях в схемах движения автобусов областного центра можно узнать здесь.
Также стало известно, под какими номерами и по каким маршрутам будут ездить межмуниципальные автобусы. Маршруты были разделены, как пояснили в администрации района, сделали это по просьбам местных жителей.
Обновленная схема выглядит таким образом.
№105:
- №105 «Ярославль-Кормилицино», №104 «Ярославль-Дубки»;
№125:
- №125 «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Толбухино», №145 «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Глебовское»;
№127:
- №127 «Ярославль (КПД «Заволжье»)- Медягино», №129 «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Туфаново»;
№130:
- №130 «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Вятское (через Кр. Профинтерн)», №130К – «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Липовицы»;
№140:
- №140 «Ярославль Главный-Левцово (аэродром)», №140К «Ярославль Главный-Григорьевское»;
№154:
- №154 «Ярославль Главный – Ширинье (через Курбу)», №154К «Ярославль Главный-Ширинье».
№160:
- №160 «Ярославль-Иванищево», №157 «Ярославль-Курба (через Козьмодемьянск)»;