В Ярославле изменятся схемы движения межмуниципальных автобусов

Стало известно, под какими номерами и по каким маршрутам будут ездить межмуниципальные автобусы. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле и Ярославском районе в апреле начнется первый этап модернизации системы общественного транспорта. Об изменениях в схемах движения автобусов областного центра можно узнать здесь.

Также стало известно, под какими номерами и по каким маршрутам будут ездить межмуниципальные автобусы. Маршруты были разделены, как пояснили в администрации района, сделали это по просьбам местных жителей.

Обновленная схема выглядит таким образом.

№105:

- №105 «Ярославль-Кормилицино», №104 «Ярославль-Дубки»;

№125:

- №125 «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Толбухино», №145 «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Глебовское»;

№127:

- №127 «Ярославль (КПД «Заволжье»)- Медягино», №129 «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Туфаново»;

№130:

- №130 «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Вятское (через Кр. Профинтерн)», №130К – «Ярославль (КПД «Заволжье»)-Липовицы»;

№140:

- №140 «Ярославль Главный-Левцово (аэродром)», №140К «Ярославль Главный-Григорьевское»;

№154:

- №154 «Ярославль Главный – Ширинье (через Курбу)», №154К «Ярославль Главный-Ширинье».

№160:

- №160 «Ярославль-Иванищево», №157 «Ярославль-Курба (через Козьмодемьянск)»;