В Ярославле снова потеплеет до плюсовых температур

В Ярославле потеплеет до плюсовых температур. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле уже на следующей неделе снова потеплеет до плюсовых температур. Прогноз погоды на ближайшие дни дали синоптики Центра «Фобос».

- До конца этой недели осадки маловероятны, а температурный режим вернется в рамки февральского климата. Но потом под влиянием циклона вновь пойдет снег, дневная температура повысится и будет на 2,5 градуса теплее обычного, - сообщили в Центре.

Сегодня, 15 февраля, в Ярославле переменная облачность, -4..-6, ветер северный. Ночью похолодает до -15..-17, давление поднимется выше нормы. Завтра, 16 февраля, днем -6..-8, ночью -15..-17. В пятницу, 17 числа, погода не изменится.

В выходные ожидается небольшой снег и туман. В субботу ночью -10..-12, днем -3..-5 и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В воскресенье снегопад, -4..-6.

Минусовая температура на плюсовую сменится примерно в середине следующей недели. По прогнозам синоптиков, несколько дней в Ярославле будет +1..+2 градуса.