В Ярославле разберут недостроенное здание полиции на проспекте Фрунзе

На строительство из федерального бюджета был выделен 1 миллиард 499 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Недостроенное здание областного УМВД, которое находится на проспекте Фрунзе в Ярославле, скорее всего, придется сносить. По словам руководителя региональной полиции Алексея Школкина, пригоден к использованию только корпус, все остальное сделано с нарушениями технологий и должно быть разобрано.

- Фактически весь 2022 год мы занимались изменением проектно-сметной документации. Сейчас она проходит госэкспертизу, после заключения документы будут направлены в МВД РФ, и там решат, насколько целесообразно достраивать здание, - сказал Алексей Школкин.

На строительство из федерального бюджета был выделен 1 миллиард 499 миллионов рублей. Из этой суммы 500 миллионов были возвращены в казну, на 436 миллионов выполнены работы – те самые, с нарушениями технологий.

- Еще 300 миллионов похитил наш уважаемый подрядчик. Иск ему предъявлен в рамках уголовного дела, будет возмещать. Фактически там работы выполнены на 275 миллионов, - пояснил начальник УМВД.

Здание полиции на проспекте Фрунзе начали строить несколько лет назад. Объект должны были сдать в 2018 году, потом сроки перенесли на 2023 год.

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