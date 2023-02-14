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НовостиОбщество14 февраля 2023 15:00

Начальник УМВД России по Ярославской области А.В. Школкин отчитался по итогам 2022 года

Отчет состоялся на заседании Ярославской областной думы
Анастасия ГОЛУБЕВА
Отчет состоялся на заседании Ярославской областной думы

Отчет состоялся на заседании Ярославской областной думы

Фото: УМВД по Ярославской области

Начальник УМВД России по Ярославской области А.В. Школкин отчитался перед законодательным собранием региона о работе полиции по итогам 2022 года.

В 2022 году принимались меры по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью. Они позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой в области.

- На высоком уровне обеспечена охрана правопорядка и общественной безопасности при подготовке и проведении выборов Губернатора Ярославской области, мобилизационной кампании, а также иных 319 массовых мероприятий, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате проведенных мероприятий установлена причастность шести тысяч лиц к совершенным преступлениям различной категории, задержано 205 преступников, находившихся в розыске.

Помимо этого, было установлено местонахождение 85 пропавших местных жителей.

Из незаконного оборота в целом изъято более 2 тонн наркотических средств и психотропных веществ.

Пресечена деятельность пяти интернет-магазинов, через которые осуществлялся сбыт наркотиков на территории области, а также четырех наркопритонов.