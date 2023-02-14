Начальник УМВД России по Ярославской области А.В. Школкин отчитался по итогам 2022 года

Отчет состоялся на заседании Ярославской областной думы Фото: УМВД по Ярославской области

Начальник УМВД России по Ярославской области А.В. Школкин отчитался перед законодательным собранием региона о работе полиции по итогам 2022 года.

В 2022 году принимались меры по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью. Они позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой в области.

- На высоком уровне обеспечена охрана правопорядка и общественной безопасности при подготовке и проведении выборов Губернатора Ярославской области, мобилизационной кампании, а также иных 319 массовых мероприятий, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате проведенных мероприятий установлена причастность шести тысяч лиц к совершенным преступлениям различной категории, задержано 205 преступников, находившихся в розыске.

Помимо этого, было установлено местонахождение 85 пропавших местных жителей.

Из незаконного оборота в целом изъято более 2 тонн наркотических средств и психотропных веществ.

Пресечена деятельность пяти интернет-магазинов, через которые осуществлялся сбыт наркотиков на территории области, а также четырех наркопритонов.