В Рыбинске из-за угрозы взрыва эвакуировали жителей многоэтажки

В подъезде дома Рыбинска нашли мину. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

В многоэтажном доме на улице Максима Горького сегодня, 14 февраля, произошло ЧП. В одном из подъездов жильцы обнаружили подозрительный предмет и вызвали сотрудников правоохранительных органов. И оказалось, что не зря.

«Подозрительный предмет» оказался миной времен Великой Отечественной войны. Как он попал в подъезд, сейчас выясняет полиция. Взрывотехники вывезли опасную находку на полигон, где она была уничтожена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.