В Ярославле определены первые пять подрядчиков на автобусные маршруты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле определены первый пять подрядчиков на автобусные маршруты. По маршрутам 6,12, 22С, 25, 27, 29, 34, 21Б, 64, 76, 99 – это Первая пассажирская компания, по маршрутам 84С, 94С – ИП Намазов А.Х., по маршрутам 2, 55 – ООО "ГИРФТРАНС", по маршрутам 4, 5, 33 – ООО "СТАРТРАНС", по маршруту 1 – ООО "ЯТК-2". По одному лоту идет работа комиссии.

– Если на данном этапе не будет выявлено нарушений, мы заключим с перевозчиками государственные контракты и будем контролировать их выполнение, – сообщил директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев.

Результаты определения победителя аукциона будут опубликованы на сайте закупок.

С 1 апреля начнут ездить новые низкопольные автобусы, оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системой кондиционирования, оформленные в едином стиле.