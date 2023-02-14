В Ярославской области 13 парков и скверов благоустроят в этом году Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в этом году благоустроят 13 парков и скверов. Работы пройдут в Ярославле, Переславле-Залесском, Ярославском, Тутаевском, Ростовском, Первомайском, Даниловском, Брейтовском, Борисоглебском муниципальных районах.

- На сегодняшний день по тринадцати проектам получены положительные заключения государственной экспертизы. Ведутся процедуры по определению подрядных организаций на проведение работ в Кузнечихинском, Константиновском, Ивняковском сельских поселениях, Октябрьских поселениях Некоузского и Рыбинского муниципальных районов, – пояснил директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков.

На улице Советской в поселке Октябрь построят хоккейный корт с уличным освещением. В селе Новый Некоуз приведут в порядок территорию вокруг хоккейного корта. Здесь высадят деревья и кустарники, сделают уличное освещение. Кроме того, в этом году продолжат благоустройство сельского парка. В местечке Андреевское обустроят центральную площадь.