Сотрудник ярославского магазина, поставивший ребенка на колени, получил условный срок

Мужчину, который прилюдно унизил мальчика, признали виновным в хулиганстве. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Сотрудника ярославского сетевого магазина, прилюдно унизившего ребенка, признали виновным в хулиганстве.

- Подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В сентябре прошлого года по ярославским пабликам разошелся ролик, где взрослый мужчина оскорбляет юношу, наносит удар по голове, а потом при всех заставляет встать на колени и извиниться. Как оказалось, поводом для такого публичного унижения стал конфликт сына обвиняемого и ребенка, которому потом от этого обвиняемого досталось.

Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию. В кабинете у следователя работник магазина вел себя уже не так смело, как на крыльце торговой точки. Мужчина признал свою вину, попросил прощения и у ребенка, и у его родителей.