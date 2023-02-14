Поезд из Рыбинска в Москву будет уходить на два часа позже

В марте изменится расписание поезда "Рыбинск-Москва". Фото: Иван МАКЕЕВ

С 26 марта поезд №601 «Рыбинск – Москва» будет отправляться на 2 часа 5 минут позже, то есть, в 17:15. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД.

- Время прибытия в столицу не изменится – 05:20 на следующие сутки. Таким образом, в пути поезд будет находиться 12 часов 5 минут. Сейчас время поездки составляет 14 часов 10 минут, - уточнили в пресс-службе компании.

Также изменится время прибытия состава в Углич. Поезд будет останавливаться на вокзале города в 23:15 и отправляться в 00:05. Сейчас состав прибывает в 22:16 и уходит в 23:00.