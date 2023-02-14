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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:20

В Ярославле прощаются с двумя военнослужащими, погибшими во время спецоперации

Церемония прощания пройдет в храме Святителя Леонтия Ростовского
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле прощаются с двумя военнослужащими, погибшими во время спецоперации

В Ярославле прощаются с двумя военнослужащими, погибшими во время спецоперации

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле прощаются с двумя военнослужащими, погибшими во время спецоперации. Один из них - стрелок стрелковой роты, рядовой Андрей Гатилов. С ним простились сегодня, 14 февраля, в храме Святителя Леонтия Ростовского.

Завтра, 15 февраля, в этом же храме пройдет церемония прощания со старшим стрелком мотострелковой роты, ефрейтором Сергеем Бубновым. Он посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора.