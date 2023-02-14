В мэрии Ярославля рассказали, когда приступят к ремонту улиц города

Улица Карла Либкнехта в Ярославле давно требует ремонта. Фото: Полина Вачнадзе

На общегородском совещании в мэрии Ярославля, которое прошло сегодня, 14 февраля, обсудили предстоящий ремонт дорог города.

Контракты на работы уже заключены по улицам Пожарского, Калинина, Губкина, Пригородной и Ленинградскому проспекту. В ближайшее время начнутся поиски подрядчиков на ремонт Школьного проезда, Тверицкой набережной, Сквозного переулка, улиц 1-ой и 4-ой Портовой, а также на третий этап ремонта Тормозного шоссе, сообщает ГТРК «Ярославия».

В этом году наконец-то приведут в порядок улицы Карла Либкнехта, Добрынина и Юности, а также часть Тутаевского шоссе.

- По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут сделаны 22 объекта. На их ремонт выделено около 1 миллиарда рублей, - сказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Также составлен дополнительный список дорог, запланированных к ремонту. На них пойдут средства, выделенные на 2024 год. В этом списке улицы Победы, Свободы, проспект Октября и часть проспекта Машиностроителей. По ним сейчас идет проектирование, которое завершится в апреле, затем проекты пройдут экспертизы. На май намечены торги. Ремонт улиц начнется уже в этом году.