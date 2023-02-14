В «Шиннике» проверяют информацию о драке между ярославскими и украинскими футболистами

Ярославский "Шинник" сейчас находится на сборах в Турции. ФОТО: ФК "Шинник" Ярославль

В клубе «Шинник» проверяют информацию и готовят официальное заявление о драке между ярославскими и украинскими футболистами, которая произошла вечером 13 февраля в Турции. Там «черно-синие» находятся на сборах.

По данным Telegram-канала Baza, конфликт между игроками возник в отеле, куда поселили и россиян, и украинцев. Словесная перепалка переросла в потасовку. На место вызывали и сотрудников полиции, и медиков.

- Мы выясняем, что случилось. Я нахожусь в Ярославле, команда – в Турции. Дыма без огня не бывает. Если пишут, значит, что-то произошло. Могу сказать, что футболисты находятся в отеле, с ними все хорошо, - прокомментировал ситуацию «Матч ТВ» гендиректор клуба «Шинник» Сергей Кулаков.