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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:59

Скончался депутат Ярославской областной Думы Дмитрий Яковлев

Он ушел из жизни после продолжительной болезни
Полина Вачнадзе
Дмитрий Яковлев был избран по списку партии КПРФ.

Дмитрий Яковлев был избран по списку партии КПРФ.

Фото: Ярославская областная дума

На 56-м году жизни скончался депутат Ярославской областной Думы Дмитрий Яковлев. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба заксобрания.

Дмитрий Яковлев был избран по списку партии КПРФ и представлял интересы жителей Дзержинского района Ярославля.

- Долгие годы Дмитрий Яковлев проходил службу в органах внутренних дел рославля, начинал с рядового патрульно-постовой службы и окончил службу офицером на должности инспектора при УВД по Ярославской области. За время службы в ОВД был в командировке на Северном Кавказе в Грозном. Имел многочисленные ведомственные награды и знаки отличия, - говорится в информационном сообщении.

Где и когда пройдет прощание с депутатом облдумы, будет сообщено дополнительно.