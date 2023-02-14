Дмитрий Яковлев был избран по списку партии КПРФ. Фото: Ярославская областная дума

На 56-м году жизни скончался депутат Ярославской областной Думы Дмитрий Яковлев. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба заксобрания.

Дмитрий Яковлев был избран по списку партии КПРФ и представлял интересы жителей Дзержинского района Ярославля.

- Долгие годы Дмитрий Яковлев проходил службу в органах внутренних дел рославля, начинал с рядового патрульно-постовой службы и окончил службу офицером на должности инспектора при УВД по Ярославской области. За время службы в ОВД был в командировке на Северном Кавказе в Грозном. Имел многочисленные ведомственные награды и знаки отличия, - говорится в информационном сообщении.

Где и когда пройдет прощание с депутатом облдумы, будет сообщено дополнительно.