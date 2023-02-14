В Ярославле нашли тело 22-летней девушки

В Ярославле следователи устанавливают причину смерти 22-летней девушки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователи регионального СКР устанавливают причину смерти 22-летней девушки. Ее тело нашли вечером 13 февраля на улице Доронина.
- Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В правоохранительных органах уточнили, что внешних признаков насильственной смерти на теле молодой ярославны не было.