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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 7:41

В Ярославле нашли тело 22-летней девушки

Следователи устанавливают причину ее смерти
Полина Вачнадзе
В Ярославле следователи устанавливают причину смерти 22-летней девушки.

В Ярославле следователи устанавливают причину смерти 22-летней девушки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи регионального СКР устанавливают причину смерти 22-летней девушки. Ее тело нашли вечером 13 февраля на улице Доронина.

- Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительных органах уточнили, что внешних признаков насильственной смерти на теле молодой ярославны не было.