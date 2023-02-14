Следователи проводят проверку по пожару на газопроводе в Ярославской области

Следователи устанавливают причины пожара на газопроводе в Ярославской области. Скриншот с видео, группа "Мышкин Подслушано" ВКонтакте

СКР по Ярославской области устанавливает обстоятельства, при которых произошла разгерметизация газопровода в Мышкинском районе. Пожар на резервном газопроводе между деревнями Рыпа и Пашково начался вчера, 13 февраля, около 7 часов вечера.

Как сообщили в правительстве региона, пострадавших нет, на газоснабжении района случившееся никак не отразилось.

- Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

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