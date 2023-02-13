В Рыбинске пройдет конкурс на лучшую масленичную куклу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рыбинске конкурс на лучшую масленичную куклу. Участвовать можно и индивидуально, и семьями, и коллективами. Свою работу приносить в Общественно-культурный центр до 24 февраля. Все работы будут выставлены 26 февраля на празднике «Широкая Масленица на рыбинской земле» в Петровском парке.

- Будем оценивать и технику исполнения, и оригинальный подход. Использование нестандартных материалов приветствуется. Возможно, кто-то подарит каким-то вещам вторую жизнь. Пожелание авторам, чтобы традиционные мотивы прослеживались в каждой работе, - рассказали в управлении культуры городской администрации.

Также в администрации города сообщили о параметрах, которым должна соответствовать кукла:

- на конкурс принимаются работы размером от 1,2 метра;

- допускается использование любых материалов;

- кукла может быть оформлена с соблюдением традиционных мотивов, а также и иметь оригинальное авторское решение, например, быть в спортивном костюме или форме;

- для выставки куклы потребуется устойчивое основание, работа должна быть подписана и иметь название.