Ярославский участковый Максим Черноусов рассказал, как наблюдательность помогает ловить преступников

За годы работы у полицейских вырабатывается особая наблюдательность. Фото: УМВД по Ярославской области

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кировскому району старший лейтенант Максим Черноусов в органах внутренних дел с 2015 года. Сразу после школы он поступил в Московский университет МВД России, учился там пять лет и вернулся в Ярославль работать участковым. Максим говорит, что всегда хотел преступников ловить, потому и выбрал этот вуз и эту профессию.

Участок Максима Черноусова находится в центре Ярославля, он включает такие известные объекты, как Парк тысячелетия Ярославля и КЗЦ «Миллениум», а также несколько крупных супермаркетов. Такое расположение влияет на характер совершаемых на участке преступных действий, с которыми приходится сталкиваться участковому уполномоченному.

- Чаще всего приходится работать по магазинным кражам, - говорит Максим Черноусов. - Много пожилых людей - потенциальных жертв мошенников, поэтому ходим в адреса, проводим профилактические беседы.

А вот наличие парковых зон на участке, к сожалению, ведет к большому количеству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Распространители любят делать закладки в таких местах, а наркопотребители, соответственно, искать их. Поэтому одно из самых запоминающихся раскрытых преступлений у Максима Черноусова связано именно с наркотиками:

- Во время дежурства поздно вечером я заметил двух женщин, которые несколько странно себя вели. Мы с коллегой сели в автомобиль и продолжили наблюдение. Через непродолжительное время женщины стали что-то фотографировать на телефон. Стало понятно, что они сделали «закладку». Мы их задержали. Впоследствии при обыске у задержанных было обнаружен сверток с 200 граммами героина.

За годы работы у полицейских вырабатывается особая наблюдательность. Старший лейтенант полиции Черноусов однажды, участвуя в поисках потерявшегося человека, заметил подозрительного прохожего, который был похож на наркопотребителя. Его решили проверить и обнаружили при нем сверток с 250 граммами наркотического средства.