IT-специалистам хотят выплачивать вознаграждение за защиту персональных данных

В центре кибербезопасности «Ростелеком-Солар» обсуждали вопросы кибербезопасности. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Накануне в Центре кибербезопасности «Ростелеком-Солар» прошло выездное заседание комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему «Безопасность граждан и их персональных данных в информационной среде». Участники поддержали необходимость повышения ответственности за утечки и незаконный оборот персональных данных через создание сбалансированных мер экономического воздействия на операторов таких данных, сообщает пресс-служба «Ростелеком».

— Мы объявляем большую программу публичного поиска уязвимостей — баг-баунти, в которой может принять участие широкий круг айтишников. «Ростелеком» в случае нахождения уязвимости будет выплачивать достаточно серьезное финансовое вознаграждение, которое зависит от уровня ее критичности, — рассказал глава Минцифры о запуске программы стресс-тестирования Госуслуг и ЕСИА, которое в том числе должно упредить технические возможности.

Также был представлен анализ статистики утечек персональных данных за 2022 год. Рассмотрены предложения по повышению защиты данных, включая проведение независимого аудита состояния информационной безопасности организаций, ужесточение ответственности за утечку персональных данных.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что вопрос защиты пользовательских данных имеет основополагающее значение для государства.

Добавим, что в мероприятии приняли участие: председатель комитета Госдумы Александр Хинштейн, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, представили сотовой связи, а также ФСБ России и Роскомнадзора.